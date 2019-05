Festival di Cannes 2019 – La Palma d’Oro è Parasite di Bong Joon-Ho - Tutti i vincitori



Palma d’Oro per il miglior film: Parasite di Bong Joon-ho

Grand Prix Speciale della Giuria (menzione della giuria): Atlantique di Mati Diop

Premio alla regia: Le Jeune Ahmed di Jean-Pierre & Luc Dardenne

Premio della Giuria: Ax-æquo a Bacurau di Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles e Les Misérables di Ladj Ly

Premio alla Sceneggiatura: Céline Sciamma per Portrait De La Jeune Fille En Feu

Premio per la migliore interpretazione femminile: Emily Beecham per Little Joe di Jessica Hausner

Premio della miglior interpretazione maschile: Antonio Banderas

Premio della giuria del cortometraggio: Monstruo Dios di Agustina San Martín.

Palma d’oro del cortometraggio: The Distance Between Us And The Sky di Vasilis Kekatos

Camera D’Or: Nuestras Madres di César Díaz

Menzione speciale: Elia Suleiman per It Must Be Heaven

Premio Un certain regard: La vita invisibile di Euridice Gusmao, di Karim Ainouz

Premio della Giuria (Un Certain Regard) : O que arde di Oliver Saxe

Miglior Regista (Un Certain Regard): Kantemir Balagov (Beanpole)

Miglior Attore (Un Certain Regard): Chiara Mastroianni (Chambre 212)

Palma d’Oro alla carriera: Alain Delon