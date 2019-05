Il Festival di Cannes volge al termine: nella giornata conclusiva della settantaduesima edizione della manifestazione sarà possibile rivedere tutti i film in concorso. Al termine della giornata saranno annunciati i vincitori dei vari premi, fra cui la prestigiosa Palma d'oro di Cannes 2019. Intanto c'è grande attesa per l'arrivo di Vincent Cassel sul red carpet, per la presentazione del film fuori concorso "Hors Normes".

I film in concorso

Nella giornata conclusiva di Cannes 2019 sarà possibile rivedere tutti i film in concorso per l'assegnazione della settantaduesima Palma d'Oro. Si inizia con "Les Misérables" di Ladj Ly (ore 8:30, Debussy Theatre), per poi continuare con "Dolor y Gloria" di Pedro Almodovar (ore 8:30 Soixantième Theatre), "Frankie" di Ira Sakcs (ore 8:30, Buñuel Theatre) e "Sorry We Missed You" di Ken Loach (ore 8:30, Bazin Theatre). Nella seconda parte della mattinata sarà possibile rivedere "Nan Fang Che Zhan De Ju Hui (The Wild Goose Lake)" di Diao Yinan (ore 10:45, Debussy Theatre), "Il Traditore" di Marco Bellocchio (ore 11, Soixantième Theatre), "Bacurau" di Kleber Menconça Filho e Juliano Dornelles (ore 10:30, Buñuel Theatre), "Atlantique" di Mati Diop (ore 11, Bazin Theatre).

L'ultimo pomeriggio a Cannes inizia con la proiezione di "Gisaengchung" di Bong Joon Ho al Debussy Theatre, ore 13. Verranno poi proiettati "A Hidden Life" di Terrence Malick (ore 13:45, Soixantième Theatre), "Matthias et Maxime" di Xavier Dolan (ore 13:30, Buñuel Theatre; ore 17:15 Bazin Theatre), "Mektoub, My Love: Intermezzo" di Abdellatif Kechiche (ore 13:15, Bazin Theatre). Successivamente sarà il turno di "Portrait de la jeune fille en feu" di Céline Sciamma (ore 15:45, Debussy Theatre), "Roubaix, Une Lumière" di Arnaud Desplechin (ore 15:45, Buñuel Theatre), "Sybil" di Justin Triet (ore 17:45, Buñuel Theatre). Nell'ultima parte della giornata sarà possibile infine rivedere "Le Jeune Ahmed" di Luc e Jean-Pierre Dardenne (ore 20, Buñuel Theatre), "Little Joe" di Jessica Hausner (ore 19:45, Bazin Theatre), "It Must Be Heaven" di Elia Suleiman (ore 22, Buñuel Theatre), "The Dead Don't Die" di Jim Jarmush (ore 22, Bazin Theatre). A decidere l'esito della competizione sarà la giuria guidata da Alejandro González Iñárritu. La premiazione avverrà alle 19:15 presso il Grand Théatre Lumière.

Vincent Cassel a Cannes

L'ultima giornata del Festival di Cannes si conclude con la proiezione del film fuori concorso "Hors Normes" di Eric Toledano e Olivier Nakache: racconta la storia di due bambini autistici diventati adulti, che dedicano la propria vita ad aiutare chi non ha i mezzi per affrontare questo problema. Nel cast ci sono Reda Kateb e Vincent Cassel, attesissimi sul red carpet (l'attore francese probabilmente con la moglie Tina Kunakey). La sezione "Cinéma de la plage" chiude il festival con un omaggio a Oliver Stone e al suo film "The Doors": appuntamento alle ore 21:30 al Macé Beach.