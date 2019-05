La Palma d'Oro della 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes è stata assegnata a Parasite del coreano Bong Joon Ho. Palma d'argento ad Atlantique di Mati Diop. Miglior attore Antonio Banderas per Dolory y gloria di Almodovar. Nessun riconoscimento per l'unico film italiano in concorso, Il traditore di Marco Bellocchio: Le speranze erano concentrate sul miglior attore: Pierfrancesco Favino.Tra gli altri premi, quello della giuria ex aequo a Les Mise'rables dell'esordiente francese Ladj Ly sulle banlieu e a Bacurau di Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles sulla situazione del Brasile ndi Bolsonaro. Miglior regia a Le Jeune Ahmed dei fratelli Dardenne. Miglior attrice a Emily Beecham per Little Joe e miglior sceneggiatura a Ce'line Sciamma per 'Portrait of a Lady on Fire'. La Menzione speciale è stata assegnata a Elia Suleiman per il film It must be heaven. Il premio Camera d'Oro al film guatemalteco Nuestras Madres del regista Cesar Diaz, miglior opera prima. La Palma d'Oro per il cortometraggio è stata assegnata al film 'The distance between Us and the sky' di Vasilis Kekatos. La menzione speciale è andata a Monstruo Dios