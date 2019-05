Rocketman: il film su Elton John presentato a Cannes 2019

In questi giorni si sta tenendo la settantaduesima edizione del Festival di Cannes (qui potete trovare le foto delle star più sexy del secondo red carpet), uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per la settima arte. Ogni anno la manifestazione attira l’attenzione dei media di tutto il mondo tra red carpet infuocati, anteprime e premiazioni.

"Rocketman": la storia di Elton John

Uno dei grandi protagonisti di quest’anno è sicuramente “Rocketman”, il biopic diretto da Dexter Fletcher e incentrato sulla vita di Elton John, una delle più grandi leggende musicali che siano mai esistite. Il film è stato presentato nella sezione “Fuori concorso” e ha riscosso grandi consensi da parte della critica e dei presenti che hanno potuto rivivere la storia del cantautore inglese nato il 25 marzo 1947.

"Rocketman": in arrivo nelle sale

La pellicola ripercorre i primi anni della carriera spettacolare dell’artista partendo dal suo debutto fino agli anni ’80 per permettere al pubblico di rivivere la vita della star che ha riscritto la storia della musica. Il protagonista di “Rocketman” è Taron Egerton, classe 1989, noto soprattutto per i suoi ruoli all’interno di “Kingsman - Secret Service”, “Kingsman - Il cerchio d'oro” e “Eddie the Eagle - Il coraggio della follia”, quest’ultimo diretto proprio da Fletcher che ha deciso di puntare nuovamente sul talentuoso attore inglese.

“Rocketman” farà il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo tra pochi giorni, più precisamente il 29 maggio in Italia e il 31 maggio negli Stati Uniti d’America. Il film arriva dopo lo straordinario successo riscosso da un altro biopic dedicato a un grande artista musicale, ovvero “Bohemian Rhapsody” che è valso anche l’Oscar come “Miglior attore protagonista” a Rami Malek, prossimamente al cinema come villain nel nuovo film di James Bond.

Nella giornata di ieri Elton John ha presenziato alla proiezione del film mandando in visibilio i fan presenti che hanno potuto vedere l’artista sfilare sul red carpet del Festival di Cannes.