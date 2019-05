Cannes 2019: il meglio dei red carpet dei primi tre giorni

La 72esima edizione del Festival di Cannes ha dimostrato già di avere le carte in regola per diventare una delle kermesse più interessanti a livello di stile, outfit e Glamour con la G maiuscola degli ultimi anni.

Ecco tutto il meglio di ciò che è passato sul tappeto rosso in questi primi tre giorni di Festival, dal 14 al 16 maggio.

Il red carpet del primo giorno, il 14 maggio

Il Festival di Cannes 2019 incomincia all’insegna dello stile più glamour, parola di Elle Fanning, una delle giurate più impeccabili sulla croisette.

Alla cerimonia inaugurale della 72esima edizione del Festival, la Fanning ha sfoggiato un abito principesco nel vero senso del termine: in satin, con texture setosa e brillante, con spalline a sbuffo, mantello e una cintura nel punto vita con una viola ricamata, impreziosita da foglioline in oro.

Una vera rondine che spicca il volo in grande stile e che fa tanto primavera insomma, a partire dal fiore simbolo della bella stagione.

Dopo la cerimonia inaugurale, il sipario si alza con la proiezione (e relativo red carpet antecedente) di The Dead Don’t Die, l'horror di Jim Jarmusch con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton e Selena Gomez.

Bill Murray e Adam Driver impeccabili con smoking, camicia bianca e papillon (come Alejandro Gonzalez Inarritu, presidente della giuria di quest’anno) mentre Jim Jarmush non tradisce la sua anima più rock inside sfoggiando un completo black con cravatta nera e occhiali da sole anti-flash dei fotografi.

La sua compagna, la regista Sara Driver, indossa invece una camicetta nera abbinata a un completo blazer-pantalone color argento che illumina la sua figura e quella di chi le sta accanto.

Ancora più shiny è l’outfit di Tilda Swinton: per l’occasione l’attrice ha indossato un abito multistrato con maglia metallica argentea e inserti di cristalli firmato Haider Ackerman, con un effetto davvero glam e splendente!

Per Selena Gomez, invece, una gonna a matita con spacco, cinturona e corpetto con coppe per il seno conformate è il look sexy e audace firmato Louis Vuitton, tutto in total white e impreziosito da un collier di diamanti di Bulgari.



Fascinosa come sempre, arriva Julianne Moore in abito lungo fluido firmato Dior Haute Couture, nella nuance verde che tanto dona alla rossa più sensuale del grande schermo…

A proposito di sensualità formato abito (e non solo), la supermodella Alessandra Ambrosio è apparsa come una divinità greca, con una veste bianca dalle trasparenze e dai giochi di veli davvero conturbanti, del brand Ralph and Russo.

Per coronare il suo outfit divino, anche inserti di piume bianche e una cascata di brillanti sugli orecchini pendenti.

L’attrice Araya Hargate preferisce invece un abito di Ralph and Russo in stile bomboniera, sui toni del viola e del lilla e con giochi importanti di tulle stratificato.

La sua collega, la top model Izabel Goulart, all’effetto vedo-non vedo della trasparenza preferisce invece quello del vedo-benissimo della schiena totalmente scoperta. Con un abito lungo color vinaccia e glitterato di brillantini di Etro, questa bellezza statuaria ha incantato tutti con la sua silhouette da chapeau, ben sottolineata dall’abito nei punti forti…

Anche la collega Romee Strijd, supermodella olandese dalla bellezza spiazzante, ha scelto Etro per il suo abito color avorio, decorato dalle geometrie della fantasia tipica della casa di moda italiana.

Eva Longoria non è certo mancata all’appello nemmeno quest’anno. Per lei il Festival di Cannes è un appuntamento imperdibile e per questa edizione l’attrice ha scelto capi che le donano tantissimo.

Per il tappeto rosso del primo giorno, la Longoria ha optato per il rosa di un abito di Alberta Ferretti con corpetto e spacco, un dress che unisce la seta color cipria a una tempesta di paillettes di cristallo, anch’esse sui toni rosati.

Più grintosa invece Charlotte Gainsbourg che ha partecipato alla premiere di The Dead Don’t Die al fianco di Javier Bardem con un abitino corto di Yves Saint Laurent che ben interpreta le ultime tendenze fashion. Con una fantasia zebrata in accordo al trend dei motivi animalier, la Gainsbourg ha sfoggiato un look energico e molto rock.

Chloë Sevigny ha unito sensualità e grinta con un abito nero con strascico e scollatura esagerata, così esagerata da essere sostituita da un corpetto rosa integrato in maniera molto originale nel dress firmato Mugler.

Tra le celeb meglio vestite, non poteva mancare Caroline de Maigret, la musa fashion per eccellenza della moda parigina. E ovviamente non poteva che sfoggiare un abito di Chanel. Bicolore, con la parte centrale in nero e le maniche e il finale della gonna in tessuto laminato d’oro, la de Maigret non si è smentita, facendo gola a tutte le fashion addict del mondo.

Tra i nove giudici ci sarà anche la regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher, che al Festival di Cannes del 2018 ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura con il film Lazzaro felice. Il primo giorno la regista ha sfoggiato un abito di Prada con gonna gialla e top tinta bronzo decorato da ricami in paillettes a forma di palme che ben si sposano con il Festival di Cannes!

Il red carpet del secondo giorno, il 15 maggio



Nella seconda giornata della kermesse altri due film in corsa per la Palma d'Oro: Les Misérables, il film francese diretto da Ladj Ly, e Bacurau di Mendoza Filho e Juliano Dornelles.

Il primo è ambientato nella banlieu parigina e racconta la vita di un gruppo di poliziotti che spesso è costretto a ricorrere a metodi violenti e del tutto non ortodossi per combattere il crimine.

Bacurau invece parla del villaggio omonimo, nel cuore del Sertao brasiliano, dove si celebrano i funerali della più anziana del paese. Ma come per un sortilegio qualche giorno dopo si scopre che il paese è stato cancellato da tutte le mappe…

Per l’occasione, una parata di stelle ha sfilato sulla croisette, illuminando di glamour puro il red carpet.

A partire dall'ex premiere dame francese, la moglie dell'ex presidente Nicolas Sarkozy e attrice premio Oscar Carla Bruni che ha indossato un abito color petrolio di Celine per la premiere del film Les Misérables.

Elle Fanning invece continua a preferire il filone fiorito che fa tanto primavera, sfoggiando per la seconda serata un abito della collezione Haute Couture di Valentino su cui sbocciano rose variopinte, riprese dagli inserti floreali con cui l’attrice ha decorato la treccia bucolica della sua acconciatura.

Julianne Moore stavolta sceglie un colore più austero e chic: il nero, con texture differenti in un abito originalissimo firmato Louis Vuitton che integra una gonna lunga in tessuto a un top in pelle con inserti in pizzo.

Alessandra Ambrosio si fonde con il tappeto rosso indossando un abitino anch’esso tinta red passion, con tanto di gioco di veli e firmato Julien Macdonald.

Bonton e al contempo sensualissima è poi Amber Heard, in abito Claes Iversen per la prima di Les Misérables.

Una nuance neutra sul beige illuminata da inserti brillanti e con il dettaglio originalissimo di una maxi cintura in cuoio nude stretta in vita.

Tina Kunakey, modella e moglie di Vincent Cassel a cui è appena nata la primogenita Amazonie (anche se la sua splendida forma non lo tradisce affatto) opta invece per l’eleganza intramontabile del velluto nero. Un abito total black di Armani è la scelta della neomamma e neo Signora Cassel.

Anche la modella spagnola Rocio Munoz Morales sceglie Armani, indossando un abito con corpetto trasparente e gonna e top a fascia dalla texture metallica argentata.

La sua collega e compatriota Nieves Alvarez, anche lei modella spagnola, sfoggia un outfit di Etro composto da jumpsuit bianca con scollo a V vertiginoso e una gonnellona ampia a strascico nera, fissata all’abito-tuta con una cintura gioiello.

Cintura e abito Etro anche per la nostra Melissa Satta, bellissima in verde con una scollatura a balconcino e un paio di orecchini di diamanti che le illuminano il viso.



Sul red carpet di Les Misérables anche il regista francese Mathieu Kassovitz e un ospite d’eccezione: il mitico regista John Carpenter.

All'interno della sezione Quinzaine des réalisateur, il maestro dell'horror ha tenuto una masterclass seguita dalla proiezione di uno dei suoi capolavori, ossia La cosa (1982).





Il red carpet del terzo giorno, il 16 maggio

Il terzo giorno del Festival è tutto dedicato al red carpet di Rocketman, il biopic a ispirato a Elton John con Taron Egerton presentato in anteprima mondiale proprio a Cannes.



Non è mancato ovviamente lui, Elton, in ghingheri e con i suoi immancabili occhiali stravaganti (è un collezionista di occhiali da sole dalla foggia bizzarra, come quelli con montatura a forma di cuori e lenti rosse che ha sfoggiato sulla Croisette).



E se la sua giacca nera si è concessa un solo tocco di colore e di originalità, ossia un ricamo a tema spaziale sul bavero, l’attore che nel film lo interpreta si è dato un po’ più alla stravaganza: Taron Egerton ha indossato una giacca in velluto color argento, con il tocco classico ed elegantissimo del papillon nero.



Dita Von Teese si è confermata un’icona di stile sexy e retrò, presentandosi in blu con retine, velette, collana girocollo di fiori di cristallo sui toni del bianco e blu e con il suo tratto distintivo a livello di make-up: labbra rosso fuoco e neo da Marilyn Monroe, per un effetto davvero conturbante.



La top model Bella Hadid ha incantato tutti con un abito lungo in tulle fatto a balze e legato al collo da un nastrino effetto collana.

Così impeccabile a livello di outfit da potersi concedere uno chignon spettinato (fatto ad arte, ovviamente) che l’ha resa come sempre disinvolta ed easy chic.



Priyanka Chopra, attrice e moglie di Nick Jonas, ha puntato sul magnetismo dello sguardo con un make up à la Cleopatra.

Il trucco occhi con eyeliner grafico che ha scelto rievoca proprio la bellezza esotica con cui la Regina d’Egitto amava decorare il suo viso.

Le labbra carnose di Priyanka Chopra hanno preferito rimanere suo toni del rosa e un paio di orecchini a foglia d’argento tempestati di brillanti hanno illuminato a dovere il volto di questa bellezza.

Luminosità è anche il filo rouge del suo abito firmato Roberto Cavalli: lungo e con strascico notevole, glitterato di brillantini e con sfumature rossastre ad altezza ventre che ben si adattano al red carpet e danno un sapore quasi di galassia e infinito.



La supermodella Sara Sampaio sceglie una luminosità massima, parola del suo abito originalissimo che si compone di una jumpsuit effetto smoking maschile sul fronte e un abito con strascico lungo ultra femminile sul retro. E come texture la top model ha sfoggiato quella metallica dell’argento, con effetto specchiante per un risultato più che principesco: proprio regale!



Anche Shailene Woodley di Big Little Lies opta per la doppia anima dell’abito di Christian Dior haute couture: shorts neri e camicia bianca con cravatta sotto e un cappotto-abito doppiopetto lungo che richiama le forme e lo stile di una giacca da smoking. Il look mannish è in contrasto con una pettinatura e un make-up altamente femminili: riga in mezzo bonton, trucco delicatissimo e naturale e orecchini di brillanti coronano con originalità lo stile di Shailene Woodley.



Julianne Moore non si discosta molto dall’abito specchiante della Sampaio: la sua mise di Givenchy Haute Couture è infatti composta di abito a sirena tempestato di paillettes argentee a specchio e una stola a mantello dalla nuance rosa cipria.



Eva Longoria invece preferisce l’oro e indossa quindi un abito gioiello a sirena con corpetto e scollatura a balconcino irregolare composto di paillettes d’oro giallo.



Più primaverile invece la modella svedese Victoria Silvstedt che, senza rinunciare al tocco brillante di qualche paillettes e inserto di cristallo, ha indossato un abito lungo con decorazioni floreali sui toni del viola e del verde, molto fresco e in stile prato fiorito.



Bryce Dallas Howard, la figlia del celebre regista Ron Howard e attrice femminile principale del biopic su Elton John Rocketman, ha scelto invece un abito più in tinta con il red carpet: un vestito lungo dal taglio anni Cinquanta con maniche corte, fantasia sul rosso e nero e cintura in vita.