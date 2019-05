Dolor y Gloria: trama, trailer, cast del film

Pedro Almodóvar torna al festival di Cannes alla sua sesta prova in concorso, il suo Dolor y Gloria è il suo film più autobiografico che vede nel cast Antonio Banderas, Penelope Cruz e Cecilia Roth. La pellicola verrà presentata alle ore 19:30 al Grand Théatre Lumière. La storia ripercorre la vita del regista Salvador Mallo (Antonio Banderas) che, ricordando gli episodi salienti della sua esistenza, sente l'esigenza di incontrare di nuovo tutti i suoi protagonisti, tra cui spicca l'interpretazione di Penélope Cruz. Venerdì 17 maggio è anche la giornata dedicata alla seconda regista in gara, Jessica Hausner. Il suo "Little Joe" racconta la storia di una madre single, impiegata in un'azienda che lavora sui semi per sviluppare nuove specie. Tra queste c'è un fiore cremisi molto bello e speciale, con effetti curativi, che rende felice chi lo possiede. La piantina portata a casa e ribattezzata "Little Joe" rivela però alcuni inquietanti effetti. La proiezione è prevista alle ore 16:30 presso il Grand Théatre Lumière. Tra i film già presentati saranno riproposti "Sorry We Missed You" di Ken Loach (ore 8:30 Grand Théatre Lumière; ore 22, Soixantième Theatre) e "Atlantique" di Mati Diop (ore 8:30, Soixantième Theatre; ore 13:45, Grand Théatre Lumière).