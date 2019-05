Ha preso il via la 72esima edizione del Festival di Cannes, il cui red carpet ha visto sfilare numerose stelle dello spettacolo. Tra queste non è mancata Eva Longoria, che ha portato una ventata di fascino e sensualità. L’attrice, si è presentata avvolta in un audace abito rosa, attirando l’attenzione di tutti. Eva Longoria, classe 1975, è divenuta popolare per aver interpretato Gabrielle Solis nella serieTv Desperate Houseviwes. Riscopri tutta la sua generosa sensualità sfogliando la gallery. Segui QUI il nostro Liveblog, per non perderti nulla sul Festival di Cannes.

