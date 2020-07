Classe 1990, 5 attrici che “ripartono” dai 30

Alcune tra le vostre star del cinema preferite compiono 30 anni nel 2020: ecco chi sono

Sono nate negli anni 90 ed hanno già conquistato fama e successo mondiale. Quest’anno entrano negli “enta” e sono pronte, in questo nuovo decennio, a far conoscere ancor di più il loro stile. A celebrare il traguardo dei 30 sono 5 attrici in particolare: Jennifer Lawrence, Emma Watson, Kristen Stewart, Rachel Brosnahan e l'australiana Margot Robbie. Scopriamo di più su ognuna di loro.

Jennifer Lawrence approfondimento Don't Look Up, Jennifer Lawrence sfida Cate Blanchett Trent’anni il 15 agosto, è la musa del profumo Joy by Dior, colei che nel 2013 si è aggiudicata l’Oscar come Miglior attrice per la pellicola Il lato positivo di David O. Russell. L’unione con il gallerista Cooke Maroney avvenne lontano da occhi indiscreti e in molti suppongono si sia affidata a Dior per la scelta del look. Il suo amore per il cibo è ormai risaputo, JLaw è infatti apparsa nel cooking show dell’amica Amy Schumer per spiegare al pubblico la sua ricetta del pollo arrosto. Tra le 5 del gruppo è l’unica ad aver ricevuto un Oscar prima dei 30 anni. Ora non ci resta che vederla nella commedia con Cate Blanchett e nel film con Paolo Sorrentino.

Margot Robbie approfondimento Margot Robbie sarà Barbie: il film arriverà al cinema nel 2020 Ha spento 30 candeline il 2 luglio. Nata nel Queensland, Margot Robbie è un mix di autenticità australiana e glamour hollywoodiano. Per lei nessun cambio di look eclatante, negli anni ha variato lunghezza e a volte il biondo della sua chioma. Se in fatto di look ci va con i piedi di piombo, per quanto riguarda i film non ha paura di sperimentare generi diversi: dramma, storico, action movie e biopic. Siamo tutti curiosi di vederla nel ruolo di Barbie, film scritto da Greta Gerwig.

Emma Watson approfondimento Tanti auguri Emma Watson: l’attrice inglese compie 30 anni Il suo trentesimo lo ha festeggiato il 15 aprile. Nata in Francia, Emma Charlotte Duerre Watson debutta sul red carpet all’età di 11 anni per il primo film di Harry Potter: all’ultimo, dieci anni più tardi, si è presentata con i capelli corti in un pixie cut. Femminismo, parità e moda sostenibile sono alcuni degli interessi da lei coltivati come attivista. Attualmente è single o come direbbe lei “self-partnered”, ha una relazione con se stessa.

Kristen Stewart approfondimento Kristen Stewart sarà Lady D nel film "Spencer" di Pablo Larraìn La più francese delle attrici americane, la prima a vincere un César (nonché da tempo ambasciatrice Chanel Beauté). Dalle francesi ha preso anche un gusto ribelle per il look: i lunghi capelli di Bella (Twilight) sono ormai un lontano ricordo. Nel 2017 si è rasata a zero e da allora li porta corti e di colori diversi. Kristen Stewart ha festeggiato il suo trentesimo il 9 aprile e a dedicarle un dolcissimo post su Instagram di compleanno è stata la sua fidanzata Dylan Meyer.