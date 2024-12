Alessandra Amoroso, la possibile scaletta del concerto a Roma

Mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, il "Fino a qui tour" fa tappa nella capitale. In scaletta, i più grandi successi della cantante ma anche il nuovo brano scritto per lei da Tananai

Il Fino a qui tour di Alessandra Amoroso ha preso il via da Eboli lo scorso 1 dicembre. Il 18 e il 19 dicembre, la cantante è attesa al Palazzo dello Sport di Roma.

Alessandra Amoroso in tour

Dopo Roma, il tour di Alessandra Amoroso arriverà a Napoli con due date (21 e 22 al Pala Partenope).

Oltre alle hit che hanno segnato i suoi quindici anni di carriera, sul palco Alessandra presenterà live il suo ultimo brano Si mette male, firmato da Tananai.

Nel corso dei concerti di Milano, l’artista ha mandato un messaggio a supporto della battaglia contro la violenza sulle donne: “È arrivato il momento di cambiare prospettiva, invece di dare un mezzo alle donne per difendersi, dobbiamo provare a dare un mezzo agli uomini per non essere violenti, ma sensibili, rispettosi e amorevoli“. Perché, nei suoi show, Alessandra Amoroso ama parlare al cuore della gente.