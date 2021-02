Totò, le frasi più divertenti del principe Antonio De Curtis

11/40

“- Lorenzo Bottoni: Te sparo sai. - Ferdinando Esposito: Non puoi. - Lorenzo Bottoni: E perché? - Ferdinando Esposito: Puoi sparare solo per legittima difesa: io non offendo. - Lorenzo Bottoni: Va bè, allora sparo in aria a scopo intimidatorio. - Ferdinando Esposito: E va bè, io non mi intimido e resto qua Da Guadrie e Ladri (1951)