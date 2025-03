10/12 YOUTUBE

NON È ROMANTICO? - Sempre nel 2019 troviamo poi l'attrice nel film Non è romantico? Qui Wilson è Natalie, giovane architetta, convinta che il romanticismo non faccia per lei. Dopo essere stata aggredita sulla metro e avere sbattuto la testa, la donna si sveglia in un mondo in cui tutto intorno a lei si svolge come una commedia romantica dove tutto -apparentemente- funziona alla perfezione. Sarà davvero così?