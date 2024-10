Rebel Wilson e Ramona Agruma si sono sposate: matrimonio in Sardegna

Entrambe le spose hanno scelto come abito il classico vestito virginale bianco candido e lungo (che potete guardare nel post che trovate in fondo a questo articolo), con scollatura a barchetta e spalle a vista. Al termine della cerimonia, dopo le foto di rito come quella condivisa sui social, le due spose si sono scambiate un romantico bacio sotto un arco di fiori bianchi.

Wilson e Agruma hanno accolto una bimba nata tramite madre surrogata, che è stata chiamata Royce Lillian Elizabeth. La bambina è nata alla fine del 2022. Pochi mesi dopo il fiocco rosa in casa Wilson-Agruma, a febbraio 2023, è arrivata la proposta di matrimonio, che l'attrice e la compagna si sono scambiate a Disneyland (con un anello di Tiffany), proprio davanti al castello della Bella Addormentata. Rebel Wilson a quel punto ha postato la foto sui suoi profili social, non riuscendo a nascondere l'emozione per il “sì" pronunciato. Wilson aveva reso pubblica la relazione sul suo profilo social nel giugno 2022, fa sapere il magazine People. L'attrice all'epoca aveva scritto una dolce didascalia accanto a una foto della coppia stretta insieme: “Pensavo di cercare un principe Disney... ma forse ciò di cui avevo bisogno tutto questo tempo era una principessa Disney. Love is love", queste le parole di Wilson.

Wilson aveva deciso di fare lei stessa coming out e presentare la sua dolce metà (“per evitare che fosse il Sydney Morning Herald a farlo, come lei stessa ha poi raccontato”, riporta nelle scorse ore Vanity Fair). La coppia era poi volata in Italia per trascorrere una vacanza insieme.

Rebel Wilson e Ramona Agruma hanno detto il fatidico sì: l’attrice, sceneggiatrice e comica australiana è convolata a nozze con la sua compagna, sposandosi sabato 31 settembre 2024 in gran segreto. Le due spose, vestite con abiti principeschi coordinati, hanno scelto per il fatidico sì la Sardegna, optando per una delle location più lussose dell'isola: l’hotel Cala di Volpe. Qui si è svolta una cerimonia privata e intima con pochi invitati.

Mentre Rebel Wilson è celebre in tutto il mondo come attrice, doppiatrice e produttrice, Ramona Agruma è meno nota al grande pubblico. Si tratta di un'imprenditrice che ha fondato il proprio brand di fashion sostenibile, Lemon Ve Limon, con sede a Los Angeles. Il marchio viene descritto sul sito web come “uno dei brand preferiti dalle personalità e dagli attori di Hollywood” con la missione “di offrire ai nostri clienti il famoso stile ispirato al sole di Los Angeles, con particolare attenzione alla produzione ecosostenibile, alla vestibilità impeccabile e alla qualità dei tessuti”.

La location della cerimonia è stata il meraviglioso Hotel Cala di Volpe, resort di lusso della Costa Smeralda che ha già ospitato in passato matrimoni vip (come quello dello scorso anno tra Joseph Nahmad e la modella Madison Headrick, con invitati del calibro di Leonardo DiCaprio e Tommy Hilfiger e i Jamiroquai a suonare come intrattenimento per gli ospiti).

Agruma ha anche fondato un marchio di gioielli di lusso: nel 2013, ha inaugurato l'azienda di gioielli di lusso DeLys e ne è stata la direttrice creativa, come riportato nella sua biografia su X (ex Twitter). La linea è stata indossata da celebrità e presentata su importanti pubblicazioni di moda come Elle e Harper's Bazaar. Agruma è inoltre ambasciatrice di un marchio di gioielli di lusso turco, come riporta People: il brand si chiama Bee Goddess e realizza a mano i suoi gioielli a Istanbul. "Ossessionato dal design senza tempo, lo stile Bee Goddess è l'amore per una composizione pulita", si legge sul sito web del marchio di gioielli. "L'esuberanza dei diamanti combinata con il minimalismo simboleggia la ricerca di purezza e significato di Bee Goddess”. La fondatrice del marchio, Ece Sirin, è stata onorata con numerosi riconoscimenti, come quello di visionaria designer di gioielli dell'anno dal Telegraph Luxury nel 2015 e quello di designer di gioielli dell'anno agli Elle Style Awards nel 2012.

Rebel Wilson e Ramona Agruma amano vestirsi spesso in maniera coordinata, sia per le occasioni che richiedono un elevato livello di charme (come i party di Vanity Fair in occasione degli Oscar) sia per feste di Halloween. In queste ultime occasioni, per esempio, si sono travestite da inquietanti gemelle fantasma del film Shining, indossando abiti azzurri abbinati con fiocchi rosa e tenendosi per mano per imitare i personaggi del film. Ma quello non era il loro primo costume di Halloween coordinato: le due si sono anche vestite come bambole Barbie (inclusa la scatola). "Avanti Barbie, andiamo a fare festa! Buon Halloween!", aveva scritto allora Wilson su Instagram.

Galeotto fu il bacio con Charlotte Gainsbourg,



La star di Pitch Perfect aveva parlato con il magazine americano People della sua nuova partner nel maggio del 2022, senza però rivelarne l’identità.

L’attrice aveva spiegato di essere stata presentata al suo nuovo partner "attraverso un'amica”, senza dire di più sull’identità né dell’amica né della partner. "Abbiamo parlato al telefono per settimane prima di incontrarci. E questo è stato un ottimo modo per conoscerci", ha detto. "Era un po' all'antica, molto romantico. Credo che passando attraverso il processo di acquisire più autostima, ciò che vuoi in un partner si eleva e quindi è fantastico avere qualcuno che sembra un partner alla pari e essere in una relazione sana", ha aggiunto Wilson. "Ci sono stati momenti - non dico con tutti i miei ex - ma ci sono stati momenti in cui probabilmente accettavo cose che non avrei dovuto. Quindi è diverso essere in una relazione davvero sana”.

Nel dicembre 2022, Wilson ha raccontato a The Hollywood Reporter che "galeotto fu" un bacio dato a una donna: un bacio sullo schermo con la sua co-protagonista in The Almond and The Seahorse, Charlotte Gainsbourg, è stato ciò che l'ha portata a conoscere Agruma.

"Se non avessi avuto l'esperienza con Charlotte, non so se avrei mai incontrato Ramona", ha raccontato Wilson. "Avere quell'esperienza ha aperto il mio cuore alla possibilità. Ha cambiato completamente la mia vita amorosa”.

Da quando hanno rivelato la propria love story, Wilson e Agruma hanno partecipato più volte al party degli Oscar di Vanity Fair, un “rito” che è diventato una vera e propria “tradizione per la coppia” (fa sapere proprio Vanity Fair). Hanno partecipato per la prima volta insieme all'esclusiva festa hollywoodiana nel marzo 2022, dove l'ex star di Pitch Perfect ha brillato in un abito Moschino su misura mentre Agruma ha stupito tutti con un abito blu di Rhea Costa.

Nel marzo 2023, poco dopo l'annuncio del fidanzamento, Wilson e Agruma si sono scambiate un dolce bacio sul red carpet di Vanity Fair. La diva di The Hustle in quell’occasione aveva incantato tutti con l'abito Jason Wu che aveva già indossato agli Oscar 2020, mentre Agruma ha scelto una gonna lunga nera abbinata a una camicetta floreale.



Di seguito trovate foto condivise congiuntamente dalle due spose.