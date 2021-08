Vacanze in Italia, Rebel Wilson a Portofino

Il nostro paese è una delle mete più ambite dai Vip che programmano le vacanze tra le città d’arte e le splendide spiagge del Mediterraneo Condividi:

Rebel Wilson, la celebre attrice, sceneggiatrice e comica australiana, ha scelto l’Italia come meta per le sue vacanze. Sono sempre di più i Vip che ogni anno scelgono il nostro paese per trascorrere un po’ di tempo lontano dagli impegni e dalla vita mondana; la Wilson non è stata da meno e, dopo un tour che ha toccato molte delle città italiane più famose come Roma, è sbarcata a Portofino, come ha mostrato a tutti sui suoi profili social. Le star in vacanza in Italia, da Bono Vox in Liguria a George Clooney. FOTO

approfondimento Chi è Rebel Wilson Insomma Rebel Wilson sta godendo delle bellezze italiane (artistiche, paesaggistiche e gastronomiche) e sta documentando ogni momento della sua vacanza; sulla Riviera Ligure, ad esempio, ha pranzato con la leggenda del tennis John McEnroe. Una classica domenica italiana passata tra buon cibo, tante risate e le immancabili stories sui social che hanno spinto decine e decine di fan ad andare alla ricerca del “ristorante incriminato” ma con scarso successo.

approfondimento Le star in vacanza in Italia, da Bono Vox a George Clooney. FOTO Sempre sulle Instagram Stories, ha condiviso la foto di un altro ottimo pasto in compagnia della sua amica Carly Steel; anche qui tante risate e gli immancabili scorci del nostro Mediterraneo a far schizzare i likes alle stelle. La celebre comica sta trascorrendo del “tempo di qualità” nel nostro paese proprio per ricaricare le batterie dopo il suo ultimo film “Senior Year”; non sorprende quindi che il tour italiano sia all’insegna del sole, del mare e della buona cucina.

Altra foto che ha fatto “scalpore” è quella dell’attrice in costume da bagno, intenta a prendere il sole sul ponte di una barca. Altro segno evidente della Dolce Vita filmata e mostrata al mondo in ogni dettaglio e in ogni sfumatura.

Rebel Wilson il cambiamento dell’attrice I fan continuano a seguirla con grande entusiasmo in tutti i suoi progetti, lavorativi e privati. È evidente come la quarantenne australiana stia vivendo un periodo di grandi cambiamenti. Sfoggia infatti un nuovo look e, come fatto da star come Adele e Jonah Hill, ha deciso di reinventare il proprio look perdendo peso.

