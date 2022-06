Rebel Wilson fa coming out e presenta su Instagram la sua fidanzata

Rebel Wilson ha fatto coming out e si è dichiarata un membro della comunità LGBTQIA+. Il suo annuncio arriva su Instagram, dove l'attrice di "Pitch Perfect" ha pubblicato un selfie assieme alla sua nuova partner, la designer di moda Ramona Agrum. Nella didascalia a corredo dello scatto ha scritto: "Pensavo di cercare un principe Disney... ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney”.



Il suo messaggio è stato corredato da emoji di cuori e arcobaleni, oltre che dall’hashtag #loveislove.

La foto è stata condivisa giovedì 9 giugno e ha sorpreso tutti quanti.

Rebel Wilson lo scorso maggio aveva detto di essere coinvolta "felicemente" in una relazione, tuttavia non aveva voluto rivelare l'identità del proprio partner.



"Ora ho una relazione felice", ha dichiarato durante un’intervista per il podcast "U Up" di Jordana Abraham e Jared Freid. “L’incontro è stato durante l'installazione di un amico”, aveva anticipato.



Wilson, 42 anni, ha aggiunto che stava cercando l'amore attraverso le app di appuntamenti, ma alla fine il cupido non è stato digitale bensì fisico: il caro vecchio amico che fa da tramite, come si usava un tempo insomma.



“Andavo e venivo sull'app Raya", ha rivelato l’attrice a Jordana Abraham e Jared Freid. L’amico che le ha presentato la dolce metà sapeva che sarebbero state anime gemelle: “Ci conosceva entrambi da almeno cinque anni e pensava che saremmo andati d'accordo. E infatti l'abbiamo fatto”.



