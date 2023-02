Rebel Wilson si è fidanzata, sposerà Ramona Agruma

Rebel Wilson, la storia con Ramona Agruma

La coppia si è mostrata in pubblico per la prima volta nel giugno 2022, attraverso un post condiviso su Instagram in onore del Pride Month. “Pensavo di essere alla ricerca di un Principe Disney… ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una Principessa Disney” aveva scritto l’attrice di Non è romantico e Attenti a quelle due. Nel febbraio 2021, l’attrice 42enne aveva chiuso la frequentazione con Jacob Busch ed è nei mesi successivi che ha conosciuto e iniziato ad uscire con l’imprenditrice fino al coming out di giugno 2022. A novembre, la coppia ha annunciato di aver accolto nella loro famiglia la figlia Royce, avuta tramite maternità surrogata. “Inizi a pensare a qualcun altro, non solo a te stesso" ha dichiarato Agruma durante un'apparizione al The Morning Show, “Prima pensavo, 'Dovrei andare a farmi un massaggio', ma ora voglio solo passare del tempo con lei”.