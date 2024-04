Rebel Wilson accusa membro della famiglia reale: "Mi molestò"

Mondo

Il produttore cinematografico ha conosciuto il successo con la fondazione della Miramax. Poi è arrivato lo scandalo legato alle accuse di abusi sessuali, fino all'espulsione dalla Academy Motion Picture Arts and Sciences e alla condanna nel 2020 per stupro di terzo grado e atti sessuali criminali di primo grado. Nel 2022 viene incriminato anche in Gran Bretagna