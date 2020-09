La madrina del Festival sarà Anna Foglietta incaricata di condurre l’evento nella serata inaugurale dal palco della Sala Grande, il 2 settembre, e nel giorno dell’assegnazione dei premi, il 12 settembre. La Cerimonia d’inaugurazione sarà trasmessa sarà trasmessa in diretta streaming nelle sale cinematografiche italiane a partire dalle 19.00 di mercoledì 2 settembre . L’evento si aprirà con un omaggio al Maestro Ennio Morricone , scomparso il 6 luglio 2020: ‘La Roma Sinfonietta’, diretta dal Maestro Andrea Morricone (figlio di Ennio) eseguirà sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema ‘Il tema di Deborah’, composta per la colonna sonora del film ‘C’era una volta in America’ di Sergio Leone. Alla cerimonia d’apertura parteciperà il figlio di Ennio Morricone, Marco, accompagnato da altri familiari

Sono quattro i film italiani in concorso alla 77 Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia: "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante, tratto da una pièce teatrale scritta dalla regista sul tema della famiglia e sui legami di sangue. "Miss Marx" di Susanna Nicchiarelli racconta la seconda figlia di Marx, una delle prime donne ad accostarsi al femminismo. Il terzo film è "Padrenostro" di Carlo Noce interpretato da Pierfrancesco Favino e prodotto dallo stesso Favino insieme ad Andrea Calbucci e Maurizio Piazza. Infine "Notturno" di Gianfranco Rosi, frutto di tra anni di esplorazione tra i confini di Siria, Iraq, Kurdistan, Libano. "Non vedrete immagini di combattimento ma la devastazione lasciata negli individui in un conflitto atroce e disumano", ha commentato il direttore Alberto Barbera.

I film fuori concorso

"Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams" è il "biopic spericolato" del "ciabattino delle star" Ferragamo realizzato da Luca Guadagnino: è uno dei titoli annunciati Fuori Concorso dal direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, nella conferenza stampa di Venezia 77. Tra i titoli non fiction sono stati annunciati, per la stessa sezione fuori concorso, Greta su Greta Thunberg di Nathan Grossman, La verità sulla Dolce Vita di Giuseppe Pedersoli, Paolo Conte, via con me di Giorgio Verdelli. È fiction invece Lasciami andare di Stefano Mordini, girato durante l'acqua alta a Venezia, che chiuderà fuori concorso il festival. Nella stessa sezione, tra i vari titoli da non perdere Assandira di Salvatore Mereu con lo scrittore di Padre Padrone Gavino Ledda protagonista., il cortometraggio di Luca Guadagnino Fiori, Fiori, Fiori! (12’), e del film indipendente americano, Run Hide Fight scritto e diretto da Kyle Rankin, con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell.

Non Fiction:



Sportin’ Life – Abel Ferrara

Crazy, not insane – Alex Gibney

Greta – Nathan Grossman

Salvatore, Shoemaker of dreams – Luca Guadagnino

Final Account – Luke Holland

La verità sul La dolce vita – Giuseppe Pedersoli

Molecole – Andrea Segre (preapertura)

Narciso em ferias – Renato Terra, Ricardo Calil

Paolo Conte, via con me – Giorgio Verdelli

Hopper/Welles – Orson Welles

City Hall – Frederick Wiseman





FICTION

Lacci – Daniele Luchetti (apertura)

Lasciami andare – Stefano Mordini (chiusura)

Mandibules – Quentin Dupieux

Di Yi Lu Xiang (Love after love) – Ann Hui

Assandira – Salvatore Mereu

The Duke – Robert Michell

Nak-Won-Eui-Bam (Night in Paradis) – Park Hoon-Jung

Mosquito State – Filip Jan Rymsza

One Night in Miami-Viola Davis

Run Hide Fight- Kyle Ranki

Cortometraggi