2/15 ©Getty

L’attrice premio Oscar Cate Blanchett sarà dunque a capo della giuria che assegnerà ai lungometraggi in concorso il Leone d'Oro per il miglior film, il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, il Leone d'Argento - Premio per la migliore regia, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente

Festival di Venezia, Lacci di Daniele Luchetti aprirà la Mostra del Cinema