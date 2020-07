Venezia, Lacci di Daniele Luccheti aprirà la Mostra del Cinema

Lacci, diretto da Daniele Luchetti, già dietro la macchina da presa di molti film importanti per il cinema italiano (La nostra vita, Mio fratello è figlio unico, Il portaborse) aprirà, fuori concorso) la 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola sarà proiettata mercoledì 2 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Prodotto da IBC Movie con Rai Cinema, il film è stato scritto da Domenico Starnone, Francesco Piccolo e Daniele Luchetti.

Lacci inizia a Napoli nei primi anni '80. Il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent'anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati.

Le parole del regista Daniele Lucchetti

"Negli ultimi tempi abbiamo avuto paura che il cinema potesse estinguersi - ha dichiarato Daniele Luchetti - e invece durante la quarantena ci ha dato conforto, come una luce accesa in una caverna. Oggi abbiamo una consapevolezza in più: i film, le serie, i romanzi, sono indispensabili nelle nostre vite. Lunga vita ai festival, dunque, che permettono di celebrare tutti assieme il senso vero del nostro lavoro. Se qualcuno ha pensato che potesse essere inutile, ora sa che serve a tutti. Con Lacci - ha aggiunto il 60enne regista romano - sono onorato di aprire le danze del primo grande festival di un tempo imprevisto".