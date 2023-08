11/22

I due cadaveri ritrovati ci introducono al sacrificio finale. Ecco il rito spiegato dalla sacerdotessa Siv: "Come offerta per il nostro padre oggi sacrificheremo 9 vite umane. Come Harga prende, cosi Harga dà, quindi per ogni nuova linfa che verrà sacrificata, ne consacreremo una delle nostre, ovvero 4 nuove linfe, 4 da Harga e una che verrà scelta dalla regina. Nove in totale che moriranno e rinasceranno nel grande ciclo"