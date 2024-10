13/15 ©Webphoto

NON SI RUBA A CASA DEI LADRI (2016) - Uscito nelle sale nel 2016, il film racconta la truffa che mettono in scena Antonio (Vincenzo Salemme) e Daniela (Stefania Rocca), rimasti senza soldi a causa di un appalto mancato per colpa di un politico, Simone (Massimo Ghini). Dopo essere stati assunti come domestici in casa di Simone e della sua fidanzata Lori (Manuela Arcuri), i due ottengono 5 milioni di euro dopo mille peripezie, che però alla fine finiranno per non godersi