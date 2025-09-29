Compie 75 anni Loretta Goggi, la carriera fra cinema e tv

L’artista romana, nata il 29 settembre 1950, nel corso di quasi 70 anni di carriera si è imposta sia al cinema che in televisione, dove ha condotto numerosi varietà e ha fatto valere le sue doti anche di imitatrice. In campo musicale è arrivata seconda al Festival di Sanremo del 1981 con “Maledetta primavera”, disco d’oro d’annata nel 2018

Una delle figure più poliedriche di sempre compie oggi 75 anni. Nata a Roma il 29 settembre 1950, Loretta Goggi era e resta una figura centrale nel mondo dello spettacolo italiano, sia in televisione che al cinema che nella musica. Tra i suoi brani più noti c’è infatti il noto Maledetta primavera, arrivato secondo al Festival di Sanremo del 1981 dietro Per Elisa di Alice, ma diventato negli anni un classico internazionale, come testimonia il disco d’oro d’annata ottenuto nel 2018 per i 2 milioni e 300mila copie vendute.

Dopo aver iniziato a lavorare a fine anni ’50, doppiando il celebre canarino Titti nel cartone animato della Warner Bros (con il suo amico Gigi Proietti a dare invece la voce di Silvestro, ndr), negli anni Sessanta debutta in diversi sceneggiati televisivi diretti da Anton Giulio Majano, tra cui Sotto processo (1962), Delitto e castigo (1963), La Cittadella (1964) e soprattutto La freccia nera (1968-1969) dove, al fianco di Serge Reggiani, conquista l’attenzione di un pubblico che sfiora i 20 milioni di telespettatori. Negli anni Settanta arriva anche la conduzione: dopo alcune esperienze canore a Castrocaro e Un disco per l’estate, la svolta arriva con il programma radiofonico Caccia alla voce: sostituendo Franco Rosi, incanta Pippo Baudo con le sue imitazioni (da Mina a Sophia Loren), che la porteranno a condurre La freccia d’oro e successivamente Canzonissima 1972-73, siglata dal brano Vieni via con me (Taratapunzi-e), primo grande trionfo discografico. L’anno successivo la troviamo accanto ad Alighiero Noschese in Formula Due, ulteriore conferma della sua ascesa. La seconda metà degli anni Settanta segna altri colpi vincenti: conduce infatti il varietà Il ribaltone (1978), premiato al Festival di Montreux come miglior programma europeo, e soprattutto Fantastico (1979), condotto insieme a Heather Parisi e Beppe Grillo, con la celebre sigla di chiusura L’aria del sabato sera, brano da oltre un milione di copie vendute.

Da Fininvest alla Rai: dagli anni Ottanta ai giorni nostri

A inizio anni Ottanta è la padrona di casa di Hello Goggi, primo varietà di Canale 5. Nel 1983 passa da Canale 5 a Rete 4, dove conduce per una sola stagione Gran varietà, e, poco dopo, torna in Rai, dove brilla in quiz e preserali come Loretta Goggi in quiz e Ieri, Goggi e domani, che le valgono due Telegatti consecutivi come miglior personaggio femminile della tv. A ciò si aggiungono anche show come Canzonissime e Teulada 66. Indimenticabile anche il 1986, quando diventa la prima donna a presentare il Festival di Sanremo, interpretando anche la sigla Io nascerò firmata da Mango. Negli anni Novanta la sua presenza televisiva si fa più rarefatta: dopo un breve passaggio a Telemontecarlo, tra il 1991 e il 1992, dove conduce un varietà in seconda serata chiamato Festa di compleanno, privilegia eventi speciali (come lo show Il mio canto libero, tributo a Lucio Battisti) e si dedica al palcoscenico, portando in tournée per quattro stagioni il musical Hello, Dolly!, accanto a Paolo Ferrari, con poche comparsate televisive, tra cui la controversa conduzione di Miss Italia del 2007 accanto a Mike Bongiorno. Dal 2010 in poi Loretta Goggi si reinventa come giudice di Tale e Quale Show, dove resta fino al 2024, mentre al cinema la vediamo in Pazze di me (2012) di Fausto Brizzi e in fiction come Un’altra vita di Cinzia Th Torrini. Nel marzo 2022 è tra i protagonisti della miniserie TV di Canale 5, Più forti del destino. A trent'anni di distanza dall'ultima trasmissione condotta in solitaria (Il canzoniere delle feste), il 10 marzo 2023 ha poi preso il via su Rai 1 il suo nuovo show Benedetta primavera, in onda in prima serata per quattro puntate, dove ripercorre il mondo dello spettacolo mostrando tutto il suo talento come cantante, attrice ed imitatrice.