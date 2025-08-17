L'acerrima (e meravigliosa) amicizia tra Pippo Baudo e Mike Bongiorno

Negli anni, i giornali hanno alimentato l’idea del dualismo. Ma Pippo lo ha spiegato più volte: era un gioco. “La stampa si divertì a creare una rivalità. Ovviamente era falsa: eravamo amici e ci stimavamo. Però stavamo al gioco… Quando arrivai in Fininvest, Mike fu l’unico a dimostrarsi amico”, ha ricordato Baudo. In un’altra intervista, aggiungeva il retroscena: “Dobbiamo sfotterci: agli italiani piacciono i dualismi”. Un copione condiviso, utile a scaldare l’arena e a proteggere l’amicizia.