Lo Squalo ci terrorizza da 45 anni: 15 cose da sapere sul film

6/21

Tre squali meccanici vennero costruiti per la produzionemodello intero per le riprese subacquee e quelle in cui l'animale si muoveva a fior d'acqua e due apposta per girare a destra o sinistra, con un lato completamente cavo in modo da far alloggiare al suo interno i meccanismi idraulici

Su Sky Cinema restiamo a casa con Lo Squalo