Trent’anni fa, il 29 marzo del 1996, usciva nelle sale italiane Io ballo da sola, film diretto da Bernardo Bertolucci e interpretato - fra gli altri - da Jeremy Irons e da una giovanissima Liv Tyler. Interamente girato in Toscana, è una coproduzione internazionale tra Francia, Italia e Regno Unito: ecco 6 cose da sapere, dalla vera storia che ha ispirato la pellicola alle location.

Per l’idea del film, Bertolucci si ispirò a un gruppo di artisti che alla fine degli Anni ’60 aveva deciso di ritirarsi nel Chianti. Fra loro c’era lo scultore e pittore Matthew Spender, amico di vecchia data del regista. “Un’estate si fermò da noi un’amica di nostra figlia, arrivata dall’Inghilterra in Italia appositamente per perdere la verginità - ha raccontato Spender in un’intervista a Il Corriere della Sera - Ci disse che sua madre era contraria, perché dopo l’estate avrebbe dovuto sostenere degli importanti esami all’università, era sicura che la figlia avrebbe vissuto una forte delusione d’amore e quindi non avrebbe poi studiato come avrebbe dovuto. Bernardo era presente quando accadde questa storia e così nacque l’idea del film”.

Io ballo da sola racconta la storia di Lucy, una 19enne americana che dopo il suicidio della madre - una famosa poetessa -, viene mandata dal padre in una villa in Toscana per trascorrere del tempo con una coppia di amici di famiglia, Ian e Diana Grayson. La casa ospita un gruppo di artisti che comprende il proprietario di una galleria d'arte newyorkese, un’editorialista italiana di rubriche di consigli e un drammaturgo inglese. Qui Lucy scoprirà non solo sé stessa come donna, ma anche l’identità del suo vero padre.

Le sculture di Spender

E nel film c’è anche un pezzo del lavoro di Matthew Spender: sono sue infatti le sculture che realizza il personaggio di Ian. “Bernardo scelse le mie opere in maniera abbastanza casuale, e volle che a fare la scultura in legno di cedro che Ian realizza nel film come ritratto di Lucy fossi sempre io - ha detto Spender - Così mi misi a lavorare sul set, ma spesso dovevo fermarmi perché facevo troppo rumore e disturbavo le riprese”.

Le location

Il film è stato girato prevalentemente nei dintorni di Siena, nella tenuta del Castello di Brolio della famiglia Ricasoli a Gaiole in Chianti. Sono state effettuate riprese anche a Scorgiano, tra i comuni di Casole d’Elsa e Monteriggioni, nella villa senese Bianchi Bandinelli di Geggiano e all’Acqua Borra nel comune di Castelnuovo Berardenga.