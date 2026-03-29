Io ballo da sola, 30 anni fa usciva il film di Bertolucci con Liv Tyler: 6 cose da sapereCinema
La pellicola che racconta le vicende della 19enne americana Lucy durante un soggiorno in Toscana, fra scoperta di sé e una comune di artisti sconvolta dal suo arrivo, usciva nelle sale italiane il 29 marzo del 1996
Trent’anni fa, il 29 marzo del 1996, usciva nelle sale italiane Io ballo da sola, film diretto da Bernardo Bertolucci e interpretato - fra gli altri - da Jeremy Irons e da una giovanissima Liv Tyler. Interamente girato in Toscana, è una coproduzione internazionale tra Francia, Italia e Regno Unito: ecco 6 cose da sapere, dalla vera storia che ha ispirato la pellicola alle location.
La trama
Io ballo da sola racconta la storia di Lucy, una 19enne americana che dopo il suicidio della madre - una famosa poetessa -, viene mandata dal padre in una villa in Toscana per trascorrere del tempo con una coppia di amici di famiglia, Ian e Diana Grayson. La casa ospita un gruppo di artisti che comprende il proprietario di una galleria d'arte newyorkese, un’editorialista italiana di rubriche di consigli e un drammaturgo inglese. Qui Lucy scoprirà non solo sé stessa come donna, ma anche l’identità del suo vero padre.
La vera storia che ha ispirato Bertolucci
Per l’idea del film, Bertolucci si ispirò a un gruppo di artisti che alla fine degli Anni ’60 aveva deciso di ritirarsi nel Chianti. Fra loro c’era lo scultore e pittore Matthew Spender, amico di vecchia data del regista. “Un’estate si fermò da noi un’amica di nostra figlia, arrivata dall’Inghilterra in Italia appositamente per perdere la verginità - ha raccontato Spender in un’intervista a Il Corriere della Sera - Ci disse che sua madre era contraria, perché dopo l’estate avrebbe dovuto sostenere degli importanti esami all’università, era sicura che la figlia avrebbe vissuto una forte delusione d’amore e quindi non avrebbe poi studiato come avrebbe dovuto. Bernardo era presente quando accadde questa storia e così nacque l’idea del film”.
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Le sculture di Spender
E nel film c’è anche un pezzo del lavoro di Matthew Spender: sono sue infatti le sculture che realizza il personaggio di Ian. “Bernardo scelse le mie opere in maniera abbastanza casuale, e volle che a fare la scultura in legno di cedro che Ian realizza nel film come ritratto di Lucy fossi sempre io - ha detto Spender - Così mi misi a lavorare sul set, ma spesso dovevo fermarmi perché facevo troppo rumore e disturbavo le riprese”.
Le location
Il film è stato girato prevalentemente nei dintorni di Siena, nella tenuta del Castello di Brolio della famiglia Ricasoli a Gaiole in Chianti. Sono state effettuate riprese anche a Scorgiano, tra i comuni di Casole d’Elsa e Monteriggioni, nella villa senese Bianchi Bandinelli di Geggiano e all’Acqua Borra nel comune di Castelnuovo Berardenga.
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Il cast
- Sinéad Cusack è Diana Grayson
- Jeremy Irons è Alex Parrish
- Jean Marais è M. Guillaume
- Donal McCann è Ian Grayson
- D. W. Moffett è Richard Reed
- Stefania Sandrelli è Noemi
- Rachel Weisz è Miranda Fox
- Liv Tyler è Lucy Harmon
- Carlo Cecchi è Carlo Lisca
- Joseph Fiennes è Christopher Fox
- Jason Flemyng è Gregory
- Anna Maria Gherardi è Chiarella Donati
- Ignazio Oliva è Osvaldo Donati
Le nomination
Io ballo da sola è stato nominato per la Palma d’oro al 49° Festival di Cannes nel 1996. Nello stesso anno ha ricevuto anche cinque candidature ai David di Donatello: Miglior film, Miglior regista, Miglior fotografia, Miglior scenografia e Miglior montaggio.
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