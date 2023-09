9/12 ©Webphoto

COLONNA SONORA - Kasdan e la moglie Meg scelsero in prima persona le canzoni, per la maggior parte successi soul degli anni Sessanta della Motown. Dieci brani del film (più altre quattro canzoni dell’epoca non presenti nella pellicola) diventarono la soundtrack stampata su Lp: si va da My Girl dei Temptations a I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye (usata nella scena iniziale della vestizione del cadavere), da A White Shade of Pale dei Procol Harum a (You Make Me Feel Like) A Natural Woman di Aretha Franklin