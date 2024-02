Giornata mondiale della lotta contro il cancro: 5 film da vedere

Ogni anno, il 4 febbraio, si celebra la giornata dedicata alla battaglia contro i tumori, per aumentare la consapevolezza sulla malattia. Da "Nemiche Amiche" a "Non è mai troppo tardi", ecco una selezione di film che affrontano il tema

Il 4 febbraio è la giornata mondiale contro il cancro: questa data rappresenta un importante momento di riflessione sulla malattia, ma anche su cosa si può fare per affrontarla. Da Nemiche Amiche a Non è mai troppo tardi, ecco una selezione di film che, con i loro protagonisti, affrontano il tema, tra sofferenza, speranza e rivincita.

Nemiche Amiche

In Nemiche Amiche tutto ruota intorno alla storia di Isabel e Jackie, interpretate da Julia Roberts e Susan Sarandon. Isabel è una fotografa di moda di New York che pensa esclusivamente alla carriera e che ha un rapporto molto complicato con i figli del suo nuovo compagno, Luke. Jackie, invece, è la ex-moglie di Luke e madre dei ragazzi. Le due donne si odiano, ma tutto cambierà quando Jackie scoprirà di avere un tumore incurabile. Nasce così un’amicizia con Isabel, per il bene di Luke e dei bambini: è come se Jackie lasciasse un testimone alla sua ex rivale, perché viva con la sua famiglia quel futuro che a lei sarà negato.

Colpa delle stelle

Questo film, campione di incassi in tutto il mondo, racconta l’amore travolgente tra due giovani malati di tumore, Hazel e Augustus (Shailene Woodley ed Ansel Elgort). I due hanno a che fare con l’ospedale, le cure e la sofferenza, ma anche con gli aspetti quotidiani della loro adolescenza, con le ‘piccole’ cose di tutti i giorni. La svolta arriverà quando si prospetta l’opportunità di un viaggio ad Amsterdam, alla ricerca di un misterioso scrittore. Sarà come rincorrere un sogno, ma la dura realtà non mollerà mai la presa.

Annie Parker

Annie (Samantha Morton) è ancora una bambina quando vede morire la madre per un tumore al seno. Ed è solo ventenne quando anche la sorella muore per lo stesso male. Da quel momento Annie è ossessionata dall'idea che la stessa sorte possa toccare a lei e i suoi timori sembrano avverarsi quando ha 29 anni e scopre con l'autopalpazione un nodulo al seno. Inizia così una battaglia contro il cancro e contro chi, anche nel mondo medico, dice alla donna che si tratta solo di casualità.

50 E 50



Adam (Joseph Gordon-Levitt) ha 27 anni e una vita molto tranquilla. Ma la sua quotidianità viene sconvolta quando scopre di essere malato di cancro. Da quel momento il ragazzo entra in uno stato di passiva accettazione della malattia, mentre intorno a lui le persone che gli stanno vicine reagiscono a loro volta alla novità, in modi molto diversei. Adam reprime paura, rabbia, frustrazione e tutti i sentimenti che il tumore fa emergere. Solo passando attraverso la chemioterapia e tutte le fasi della malattia, capirà davvero cosa vuole e, soprattutto, chi vuole al suo fianco.

Non è mai troppo tardi

Questo film racconta la storia di un’amicizia speciale nata per caso tra Edward Cole (Jack Nicholson) - un importante imprenditore industriale - e Carter Chambers (Morgan Freeman) - un meccanico afroamericano-. Il loro primo incontro avviene perché condividono la stessa stanza di ospedale, dopo aver ricevuto una terribile notizia: entrambi sono malati terminali di tumore. I due diventano così amici e decidono di godersi tutto il tempo che rimane loro.

Da qui nasce l'idea di compilare una lista di tutte le cose che vorrebbero fare prima di morire.