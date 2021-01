1/25 ©Fotogramma

Dorothy Faye Dunaway compie 80 anni. Nata il 14 gennaio 1941, la star statunitense vanta una lunga carriera di importanti ruoli in decine di film e un Oscar come miglior attrice per "Quinto potere" di Sidney Lumet. Ecco alcuni dei suoi personaggi memorabili

Faye Dunaway, il fascino discreto della bellezza