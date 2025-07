Eva Green compie 45 anni, i suoi personaggi più famosi. FOTO

1/12 ©Webphoto

THE DREAMERS - Il primo successo sul grande schermo per Green è The Dreamers, film del 2002 diretto da Bernardo Bertolucci. Rimasti soli a Parigi mentre i genitori sono in vacanza, Isabelle (Eva Green) e suo fratello Theo invitano nel loro appartamento Matthew, un giovane americano. Sullo sfondo del panorama politico che portò al Maggio '68 in Francia, i tre ragazzi si chiudono in casa stabilendo delle regole di comportamento. In questa "convivenza" esploreranno emozioni, erotismo e giochi mentali

