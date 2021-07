4/10 ©Webphoto

Acque del sud (To Have and Have Not) è un film del 1944 diretto da Howard Hawks, con Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Nel film emergono i temi caratteristici di Hawks e in parte anche di Hemingway, di cui era buon amico: l'amicizia virile, la dignità, il coraggio. Questa pellicola fu girata come versione cinematografica molto libera e autonoma del romanzo Avere e non avere (To Have and Have Not), scritto nel 1937