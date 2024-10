Gli attori potrebbero permettersi le case in cui recitavano?

1/11 ©Webphoto

Da Mamma ho perso l'aereo a Friends: in molti film e serie tv, le case sono diventate luoghi memorabili. Ma i personaggi potrebbero permettersele oggi? Probabilmente no. Come scrive il New York Times, i ricercatori di Clever, società di consulenza immobiliare, hanno analizzato dati sugli stipendi, prezzi delle case, affitti, tasse sulla proprietà e tariffe assicurative per capire se i personaggi potrebbero comprare o affittare le abitazioni: ecco cosa è emerso

