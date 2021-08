Carla Gravina compie 80 anni, la fotostoria dell'attrice italiana

1/31 WEBPHOTO

Carla Gravina, figlia di un Colonnello dell'Esercito originario di Montagano, in Molise, esordisce al cinema quindicenne in Guendalina di Alberto Lattuada. Per il suo secondo film, "Amore e Chiacchere".., nel 1958 vince la Vela d'argento per la migliore interpretazione femminile al Festival internazionale del film di Locarno

