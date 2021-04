2/17 ©Getty

OLIVIA COLMAN - Protagonista di serie tv di successo (vedi alla voce "Broadchurch" e "The Crown") e film apprezzatissimi da pubblico e critica, pluripremiata (solo negli ultimi quattro anni ha portato a casa un Oscar, tre Golden Globe e una Coppa Volpi), l’interprete britannica è in un vero e proprio stato di grazia. Come se non bastasse, ora è candidata agli Oscar come Migliore attrice non protagonista grazie alla sua eccezionale prova in "The Father – Nulla è come sembra"

Oscar 2021, le previsioni di una serata diversa. Chi vincerà l'ambita statuetta?