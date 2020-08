Nelle Sale americane esce Bambi: le curiosità sul film. FOTO

6/15

Si dice che per la realizzazione di "Bambi", Walt Disney fu ispirato da Thomas Mann. I due si incontrarono all'università di Harvard nel 1935 per ritirare una laurea honoris causa. In tale occasione lo scrittore raccontò di Salten a Disney: è da lì che potrebbe esser nata la scintilla creativa. Mann aveva conosciuto Salten in Svizzera, mentre entrambi fuggivano dal Nazismo