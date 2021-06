9/11 ©Webphoto

Asteroid vs Earth - Film a tema apocalittico del 2014. Due pianeti si scontrano sbriciolandosi in innumerevoli asteroidi. Uno di essi, largo 800 km, comincia a dirigersi verso la Terra. Gli Usa, l'Europa e la Cina decidono di cooperare e creano un sistema missilistico per bloccare la corsa della meteora. Tra terremoti e vulcani, le potenze decidono di far esplodere delle testate nucleari nel Pacifico per spostare l’asse della Terra ed evitare lo schianto. Grazie al sacrificio del soldato Rodhes, il pianeta si sposta dalla rotta dell’asteroide pochi minuti prima