I 40 anni di America Ferrera, da "Ugly Betty" a "Barbie". FOTO

BETTY SUAREZ/2 - Grazie alla sua straordinaria interpretazione in Ugly Betty, America Ferrera nel 2007 vince la “tripla corona” della recitazione televisiva: il Golden Globe come Miglior attrice in una serie commedia o musicale, lo Screen Actors Guild Award come Migliore attrice in una serie commedia e il Primetime Emmy come Migliore attrice protagonista in una serie commedia