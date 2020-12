15/15

Nel 2020 è tornata sul grande schermo recitando in due film: "You should have left" e "Mank" (nella foto), film che racconta la storia dello sceneggiatore Herman Jacob Mankiewicz, interpretato da Gary Oldman (webphoto_Bn)

Covid, -64,18% di spettacoli rispetto al 2019: il settore più colpito è la musica