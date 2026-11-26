A sedici anni dalla commedia cult, Bisio, Siani e i loro compagni sono pronti per una nuova avventura a Castellabate, un business che potrebbe mettere tutti nei guai. Oppure no Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A Natale si torna a casa, ovvero, nei luoghi del Sud diventati familiari per i fan di Claudio Bisio e Alessandro Siani, la coppia protagonista di Benvenuti al Sud, pellicola cult del 2010 che torna in tendenza in questa stagione con l'arrivo di un nuovo sequel, Bentornati al Sud, commedia ancora diretta da Luca Miniero che ha riunito la banda del primo film con qualche aggiunta, naturalmente.

Si torna a Castellabate, per una nuova avventura che riporta il pubblico nelle location del primo film della saga, a quattordici anni da Benvenuti al Nord. Quando? Dal 25 dicembre, data riportata nel trailer ufficiale del film, disponibile in alto e in basso in questo articolo.

Alberto e Mattia imprenditori al Sud Sono passati diversi anni dal primo incontro tra Alberto Colombo e Mattia Volpe (Claudio Bisio e Alessandro Siani) ma i due si vogliono sempre bene e la casa di Mattia è ancora il rifugio perfetto per le crisi del primo che, ormai in pensione, passa le sue giornate facendo lavori domestici che metono in crisi la sua famiglia e soprattutto la moglie Silvia (Angela FInocchiaro).

Alberto torna a Castellabate dove Mattia, ormai padre di due adolescenti, è ancora in crisi con sua moglie Maria (Valentina Lodovini). Gli frulla, però, in testa un'idea: aprire un B&B, anche per contrastare la presenza dilagante dei turisti svedesi che hanno eletto la cittadina costiera "Piccola Svezia d'Italia".

Alberto e Mattia si mettono, allora, in cerca di fondi ma finiscono seduti al tavolo di personaggi poco raccomandabili. Riusciranno a cavarsela ancora una volta? Leggi anche Umberto Scipione firma nuova colonna sonora per Bentornati al Sud

Tra posti noti e new entry Il trailer ufficiale di Bentornati al Sud, il film che arriverà nelle sale cinematografiche nazionali dal 25 dicembre, mostra volti familiari per i fan dei primi due film di Luca Miniero e posti che hanno fatto da sfondo al primo film del 2010.

Ritroviamo la piazzetta dove c'è l'ufficio postale dove lavoravano i protagonisti, la spiaggia e il ristorante dove anche nel nuovo film si svolgono scene corali emozionanti, le stradine di Castellabate, località che ha conosciuto un boom di turisti anche grazie al successo della commedia cult con Siani e Bisio.

Il pubblico ritroverà il gruppo di protagonisti dei primi due film (li vediamo quasi tutti nelle immagini del trailer, da Nando Paone a Nunzia Schiano e Giacomo Rizzo), più alcune nuove facce, da Giovanni Esposito a Martina Tinnirello, Giuseppe Pirozzi e Enzo Casertano.

Non mancheranno i riferimenti all'attualità, dall'overtourism all'intelligenza artificiale, colpevole, nella nuova trama di aver rubato una promozione lavorativa a Mattia. Ci sarà da divertirsi.