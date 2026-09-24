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Umberto Scipione, premio a Latina e nuova colonna sonora per Bentornati al Sud

Cinema

Dopo il World Soundtrack Award 2024 per La guerra dei nonni, Umberto Scipione riceve a Latina un riconoscimento speciale nell’ambito della 32ª edizione de La notte dei gatti. Il compositore, autore di oltre trecento colonne sonore tra cinema e tv, è intanto al lavoro sulle musiche di Bentornati al Sud di Luca Miniero, con Alessandro Siani e Claudio Bisio, atteso nelle sale il 25 dicembre 2026.

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Già vincitore in Belgio del prestigioso World Soundtrack Award 2024 per le musiche de La guerra dei nonni e autore di colonne sonore da record, il celebre compositore Umberto Scipione ha appena ricevuto a Latina il riconoscimento speciale dedicato alle eccellenze del territorio nell’ambito della prestigiosa manifestazione La notte dei gatti, giunta nel 2026 alla sua trentaduesima edizione.

 

Il riconoscimento giunge in un momento di straordinaria attività artistica e di prestigiosi traguardi internazionali per il Maestro, che, già docente presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma e membro della Giuria dei David di Donatello, dell’European Film Academy e della World Soundtrack Academy (WSA), vanta quattro nomination ai David di Donatello (Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord – doppia nomination – e Sotto una buona stella) e due ai SIAE Music Awards (Chi ha incastrato Babbo Natale?, Succede anche nelle migliori famiglie). Autore della colonna sonora del film Io e te dobbiamo parlare, campione d'incassi 2025 diretto da Alessandro Siani e interpretato dallo stesso insieme a Leonardo Pieraccioni, il Maestro Scipione è attualmente impegnato nella colonna sonora di Bentornati al Sud di Luca Miniero, che, in uscita nelle sale cinematografiche il 25 Dicembre 2026, come i due capitoli precedenti vede protagonisti Siani e Claudio Bisio. Nel frattempo, prosegue anche la sua tournée internazionale con il concerto-spettacolo Italian Soundtracks in the World, che lo ha visto di recente protagonista in Cina alla Jiazi Philharmonic Hall di Chengdu e ospite d'onore presso l'Hong Kong International Film Festival.

Ricevere questo riconoscimento nella mia terra, e direttamente dalle mani del Presidente della Provincia di Latina Dott. Federico Carnevale, è un'emozione forte e profonda”, ha dichiarato a margine della premiazione, “La musica per il cinema è un viaggio continuo tra immagini ed emozioni. Questo premio rappresenta non solo un traguardo, ma una bellissima carica di energia in un momento di intensa attività creativa. Ringrazio di cuore la Sindaca, il Presidente della Provincia, il Prefetto, gli organizzatori e la città di Latina per la stima e l'affetto dimostratimi. Per me la musica non è soltanto un mestiere, ma una ragione di vita, una passione viscerale che mi guida ogni giorno nellesplorazione delle emozioni umane e del racconto cinematografico. La mia terra è fonte inesauribile d'ispirazione: qui ritrovo l'essenza della mia arte”.

Compositore, direttore d'orchestra, pianista, clarinettista, orchestratore e arrangiatore, Umberto Scipione ha composto le musiche per oltre trecento produzioni tra cinema, tv, documentari e spot. Tra i film di maggior successo da lui firmati, oltre a quelli già citati, figurano Il principe abusivo, Un boss in salotto, Si accettano miracoli, Mister Felicità, Il giorno più bello del mondo, Tramite amicizia e Come far litigare mamma e papà. Nel 2010 è stato inoltre protagonista alla Royal Albert Hall di Londra in occasione del cinquantesimo anniversario dei Beatles. Le sue musiche sono disponibili su tutte le principali piattaforme streaming (Spotify, Apple Music, YouTube).

 

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