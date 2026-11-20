Al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre, Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti intreccia i Super 8 girati dal padre di Lorenzo Cherubini, le sessioni in Toscana con Rick Rubin e il diario filmato dal cantante dopo l’incidente in bicicletta. Il documentario è diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti. Su Sky TG24 una clip in esclusiva

In casa Cherubini il padre riprendeva i figli in Super 8. Anni dopo, quando un incidente in bicicletta lo costringe a fermarsi, è Lorenzo a impugnare la macchina da presa e a filmare la propria convalescenza. Tra quei due modi di tenere un diario per immagini si muove Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il documentario di Dario Zonta e Carlo Zoratti, al cinema come evento speciale dal 26 novembre al 2 dicembre. Nel video in testa all'articolo, Sky TG24 presenta una clip in esclusiva.

Nelle note di regia, Zonta e Zoratti ricordano che in Toscana potevano trascorrere una giornata con Lorenzo senza doverne ricavare una scena. La fiducia si costruisce anche in quelle ore in cui la telecamera può aspettare. Per Zoratti, che per dieci anni ha affiancato Cherubini come direttore creativo dei concerti, è un altro modo di stare accanto a un artista che conosce da tempo.

Le riprese cominciano prima del debutto del Jova Beach Party e proseguono oltre l’incidente. Fra le due edizioni del tour sulle spiagge, Zonta e Zoratti seguono in Toscana la lavorazione di un disco prodotto anche da Rick Rubin. È lì che passano più tempo con Lorenzo, con una telecamera leggera e senza una troupe. Le conversazioni prendono il tempo che serve. Affiorano i ricordi della madre, del padre e del fratello, restituiti al presente da quei particolari della vita quotidiana che di solito restano fuori dalle biografie.

I Super 8 del padre e il diario di Jovanotti

Al montaggio, Irene Breda e Andrea Bottari accostano alle riprese dei registi i Super 8 del padre, in parte inediti, e i materiali raccolti fra amici e collaboratori come Sergio Pappalettera. Ci sono poi i filmati girati da Cherubini in famiglia, con Francesca e Teresa, e il diario in cui Jovanotti racconta a modo suo gli interventi e il ritorno a casa. Le immagini della convalescenza tornano a più riprese e tengono insieme i diversi tempi del racconto.

Una parte di quei Super 8 era già comparsa in un videoclip. Nel documentario le riprese ritrovano un posto accanto alle parole che Cherubini ha affidato ai registi. Il padre riprendeva i figli e il figlio, oggi, racconta suo padre. È il montaggio a far incontrare i due sguardi. Un’immagine girata allora può acquistare un altro senso quando le si mette accanto una frase pronunciata molti anni più tardi.

Zonta e Zoratti attingono anche ad altri fondi d’archivio. Un’immagine estranea alla storia dei Cherubini può far risuonare un ricordo di Lorenzo in quello di un’intera generazione.