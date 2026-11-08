George Michael, seduzione di un'icona pop: recensione The Faith Tour

Ci sono artisti che sul palco riescono a superare persino la forza delle proprie canzoni e altri che non hanno bisogno di cercare conferme: George Michael, nel 1988, era già entrambe le cose. Il concerto registrato al Palais Omnisports de Paris-Bercy lo ritrae nel pieno della sua esplosione artistica, ma anche in una fase di passaggio decisiva: quella in cui l'ex idolo delle adolescenti si afferma come artista maturo, autore consapevole e protagonista assoluto della propria musica. Non è più soltanto il volto di un fenomeno pop, ma una personalità capace di imporre una visione, uno stile e un'identità inconfondibili.

Faith, pubblicato nel 1987, non è soltanto un disco di enorme successo: è una dichiarazione di indipendenza. Scritto, arrangiato, prodotto e interpretato quasi interamente da George Michael, fonde soul, R&B, funk e rock con una sicurezza sorprendente per un artista così giovane. Venderà oltre 25 milioni di copie, conquisterà il Grammy come Album dell'Anno e porterà quattro singoli al primo posto della Billboard Hot 100: Faith, Father Figure, One More Try e Monkey.

Non c'è più soltanto il ragazzo dal sorriso irresistibile di Wake Me Up Before You Go-Go: c'è un musicista che pretende di essere ascoltato, non soltanto guardato. Eppure guardarlo è impossibile da evitare.

Il look, i movimenti sicuri raccontano la nascita di un'icona che ha già capito una regola fondamentale dello spettacolo: lo stile funziona davvero quando sembra un'estensione naturale della personalità.

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