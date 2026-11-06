George Michael: The Faith Tour, da oggi al cinema il film evento

Per molto tempo quelle riprese sono state considerate perdute, al punto da diventare leggenda. Oggi tornano a vivere in George Michael: The Faith Tour, nelle sale italiane da venerdì 6 novembre.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 27 ottobre al BFI IMAX di Londra, alla presenza dei registi e di Mary McCartney. In Italia è proposto come evento speciale e resterà in programmazione per pochi giorni. Negli Stati Uniti arriverà l’11 dicembre, con alcune proiezioni in anteprima nelle sale IMAX.

Il film - arrivato a quasi dieci anni dalla morte del cantante, scomparso il giorno di Natale del 2016 - è un’occasione per vederlo nel momento in cui la sua carriera ha preso definitivamente il volo.

Le due serate di Parigi riprese con quattordici cineprese

Il film è nato dalle immagini di due concerti consecutivi al Palais Omnisports de Paris-Bercy, il palazzetto che oggi si chiama Accor Arena, il 30 e il 31 maggio 1988. Quelle sere erano state messe in campo quattordici macchine da presa con pellicola 35mm. Il materiale è stato restaurato e rimasterizzato, con un montaggio che unisce le due date in un unico spettacolo. La regia è di due collaboratori storici dell’artista: Andy Morahan ha firmato alcuni dei suoi videoclip più famosi (tra cui Faith, Careless Whisper e Last Christmas); David Austin, amico di lunga data del cantante, aveva già diretto altri progetti dedicati a lui. Il film è prodotto da George Michael Entertainment e Globe Originals, insieme a Mercury Studios. Ken Danquah, dirigente di Mercury Studios, ha detto: “Siamo incredibilmente orgogliosi di George Michael: The Faith Tour e della straordinaria cura che è stata necessaria per dare nuova vita a queste immagini”.

Il Faith Tour, la svolta da solista dopo gli Wham!

Il tour è nato dal successo di Faith, l’album uscito nell’ottobre del 1987. Con quel disco George Michael si era lasciato alle spalle gli Wham!, il duo che lo aveva reso famoso negli anni Ottanta. Per Faith ha fatto quasi tutto da solo: ha scritto, arrangiato e prodotto i brani e suonato gran parte degli strumenti. La tournée è partita da Tokyo nel febbraio 1988m e si è conclusa nell’estate del 1989. In tutto ci sono stati oltre cento concerti tra Asia, Oceania, Europa e Nord America, davanti a più di due milioni di spettatori. Le coreografie erano di Paula Abdul. All’epoca George Michael aveva 24 anni, era già una star mondiale e stava diventando un artista capace di influenzare musica, moda e costume. Helen Parker, vicepresidente esecutiva di Universal Pictures Content Group, ha raccontato così quel periodo: “George, all’apice del Faith tour, era semplicemente elettrizzante. C’è una forza magnetica di carisma e di legame con il pubblico che oggi si sente con la stessa potenza di allora”.