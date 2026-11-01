Terapia creativa, Ricardo Darín in un duello psicologico. Recensione

E se il terapeuta avesse bisogno di essere curato più del suo paziente? È da questa premessa, tanto semplice quanto ricca di possibilità narrative, che prende le mosse Terapia creativa (titolo originale Lo dejamos acá) commedia nera argentina diretta da Hernán Goldfrid, disponibile su Netflix. Protagonisti sono Ricardo Darín e Diego Peretti, impegnati in una storia che mescola ironia, tensione psicologica e riflessioni sui confini della professione terapeutica.

Ulises Verón è uno psicoanalista affermato, conosciuto anche dal grande pubblico grazie alle sue apparizioni televisive. Nonostante la reputazione e i riconoscimenti professionali, l'uomo attraversa una profonda crisi di fiducia nei confronti del proprio lavoro.

Convinto che la terapia tradizionale non sia più sufficiente, decide di sperimentare un approccio decisamente poco ortodosso: anziché limitarsi ad ascoltare i pazienti durante le sedute, interviene direttamente nelle loro esistenze, per poter accelerare i processi di cambiamento. Un metodo che mette immediatamente in discussione il confine tra aiuto e manipolazione, tra interesse professionale e desiderio personale di controllo.

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