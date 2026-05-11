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Cinema

Il cinema latinoamericano contemporaneo tra esilio, trauma e rinascita

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

Il trauma dell’esilio argentino, le ferite del Cile post Pinochet, fino alla difesa della lingua quechua nelle Ande: il Festival La Nueva Ola porta al Cinema Barberini di Roma un cinema latinoamericano intenso e profondamente umano. I film della rassegna raccontano memoria, identità e trasformazione attraverso storie intime capaci di riflettere tensioni collettive, dove il silenzio, il corpo e il paesaggio diventano strumenti di resistenza e trasformazione

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