Il cinema argentino tra innovazione e difficoltà: tante idee, sempre meno risorse
Negli ultimi vent'anni il cinema argentino ha conquistato festival internazionali, premi Oscar e il favore della critica, imponendosi come una delle cinematografie più vivaci dell'America Latina. Ai riconoscimenti internazionali, però, si contrappongono la riduzione dei finanziamenti pubblici, la paralisi di molte produzioni e un settore che denuncia una progressiva perdita di prospettive. È il paradosso di un Paese che continua a esportare talento, mentre fatica a garantirgli un futuro
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