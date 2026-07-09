Negli ultimi vent'anni il cinema argentino ha conquistato festival internazionali, premi Oscar e il favore della critica, imponendosi come una delle cinematografie più vivaci dell'America Latina. Ai riconoscimenti internazionali, però, si contrappongono la riduzione dei finanziamenti pubblici, la paralisi di molte produzioni e un settore che denuncia una progressiva perdita di prospettive. È il paradosso di un Paese che continua a esportare talento, mentre fatica a garantirgli un futuro