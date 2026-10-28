Netflix svela il trailer di Allen, il film dello studio di Bluey

La piattaforma di streaming ha pubblicato il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola australiana per tutta la famiglia prodotto da Ludo Studio, la società dietro il successo di Bluey. La storia segue il ricongiungimento tra un uomo e l'amico alieno della sua infanzia, scomparso per vent'anni. Il film debutta sullo streamer il 12 novembre 2026

Il film nasce da un’idea di Daley Pearson, già coinvolto in progetti come Talk to Me e The Strange Chores, che dirige insieme a Jeffrey Walker, regista di Apple Cider Vinegar e The Artful Dodger. La sceneggiatura è firmata da Pearson insieme a Sophie Miller. Le riprese si sono svolte tra Brisbane e la Gold Coast, nel Queensland, una regione che ha ispirato anche l’ambientazione della storia.

Al centro della vicenda c’è Petey, un uomo del Queensland che da bambino aveva stretto amicizia con Allen, un extraterrestre scomparso misteriosamente senza salutare. Vent’anni dopo, l’alieno ricompare all’improvviso, portando con sé un segreto dalle conseguenze potenzialmente enormi. Il ritrovamento dell’amico perduto costringerà Petey a fare i conti con il proprio passato e a diventare finalmente adulto, se vorrà contribuire a salvare il mondo.

Il lungometraggio, in arrivo sulla piattaforma Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 12 novembre 2026, segna il debutto dello studio in un film live action prodotto localmente e punta a raccontare una storia che intreccia fantascienza, legami familiari e crescita personale.

Un’amicizia nata nell’infanzia, un alieno scomparso nel nulla e un ritorno destinato a cambiare tutto: Netflix ha diffuso il trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di Allen, il nuovo film australiano per tutta la famiglia prodotto da Ludo Studio, la società di Brisbane conosciuta a livello internazionale per la serie animata Bluey .

La reunion non sarà soltanto un’avventura fantascientifica. Per aiutare Allen, Petey dovrà confrontarsi con ciò che è diventato e con le esperienze che lo hanno portato all’età adulta. Il film mette così al centro il rapporto tra passato e presente, mostrando come le amicizie dell’infanzia possano continuare a influenzare le persone anche a distanza di molti anni. Questa è la trama del film Allen.

Petey pensava di aver lasciato alle spalle l’amicizia più straordinaria della sua infanzia. Allen, il suo migliore amico extraterrestre, era scomparso senza spiegazioni, lasciando un vuoto e una serie di interrogativi irrisolti. Due decenni dopo, il suo ritorno riapre quel capitolo della vita di Petey e porta con sé una rivelazione capace di cambiare il destino del mondo.

A interpretare Petey nel film Allen è T.J. Power, affiancato da Charlotte Nicdao, Josh Helman, Emily Barclay, Benedict Hardie, Kaipo Heke, Chaydon Jay e Danny Kim. Edward A. O’Sullivan veste invece i panni del protagonista da giovane.

Ludo Studio, dalla serie Bluey al live action

Con Allen, Ludo Studio amplia il proprio percorso produttivo oltre l’animazione. La società australiana ha raggiunto il successo internazionale grazie a Bluey, serie per bambini premiata con riconoscimenti come Emmy e BAFTA, e ha già lavorato anche alla serie crime Netflix Thou Shalt Not Steal.

Per Daley Pearson, realizzare il film nel Queensland ha un significato personale. La regione in cui si sono svolte le riprese è infatti legata alla sua storia e ai luoghi della sua crescita. Il progetto, ha spiegato il creatore, nasce dal desiderio di raccontare l’amore, la famiglia e quei momenti dell’infanzia, piccoli o grandi, che contribuiscono a formare gli adulti di domani.

L’obiettivo è realizzare una storia da condividere in famiglia, capace di parlare a generazioni diverse attraverso un’avventura fantastica e un’amicizia che resiste al tempo. La produzione ha ricevuto il sostegno del governo del Queensland attraverso i programmi di incentivazione destinati alle produzioni audiovisive.