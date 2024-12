Bluey, serie animata australiana di gran successo, sta per diventare un film, grazie alla collaborazione tra BBC Studios e Walt Disney Studios.

Il commovente show, che ha subito conquistato bambini e adulti, segue le marachelle dell'adorabile cagnolina Bluey. Grazie alla sua immaginazione e fantasia, Bluey trasforma la vita di tutti i giorni in un'avventura straordinaria, coinvolgendo la mamma, il papà e la sorellina Bingo.

Bluey, cosa sappiamo sul film

Il film di Bluey sarà scritto e diretto dal creatore della serie Joe Brumm e, proprio come la serie, sarà prodotto da Ludo Studio. Richard Jeffrey - già alla regia della stagione 2 e 3 - farà da co-regista, mentre Amber Naismith (Happy Feet, The Lego Movie) firmerà la produzione. Anche i doppiatori saranno gli stessi della serie, tra cui Melanie Zanetti e David McCormack nei panni di Chilli e Bandit.

L'annuncio del film l'ha dato lo stesso Joe Brumm sul suo blog, spiegando che si prenderà una pausa dalla serie per dedicarsi al progetto. "Ho sempre detto che non avrei continuato, se avessi pensato di non poter fare una stagione bella come l'ultima. Non credo che una mia quarta stagione supererebbe la terza". Il cartello, il 49esimo episodio della stagione numero 3, sarà dunque l'ultimo per lui.