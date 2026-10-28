Fast&Furious, le curiosità sul primo capitolo che compie 25 anni

A 25 anni dal debutto, torna nelle sale il primo capitolo di Fast & Furious, la saga d’azione che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e consacrato star come Vin Diesel e Michelle Rodriguez. Dal cameo del regista Rob Cohen ai nomi presi in considerazione per i ruoli principali, ecco alcune curiosità su un film diventato un cult Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Torna domani al cinema Fast & Furious, il primo capitolo della saga che nel 2026 festeggia il 25° anniversario. Uscito nel 2001, il film ottenne un buon successo, ma pochi avrebbero immaginato che avrebbe dato origine a un fenomeno capace di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Con Vin Diesel, il compianto Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, la pellicola contribuì anche a diffondere la passione per il tuning, ovvero la personalizzazione delle automobili. Il suo impatto si estese anche al cinema d'azione: pur richiamando per alcuni aspetti Point Break, il film di Kathryn Bigelow del 1991 con Patrick Swayze e Keanu Reeves, portò sullo schermo un immaginario urbano fatto di corse clandestine, motori elaborati e cultura hip-hop.

La trama Al centro del primo film c’è Brian O’Conner, agente della polizia di Los Angeles sotto copertura, che indaga su una serie di rapine ai camion compiute da una banda a bordo di Honda Civic nere. I suoi sospetti ricadono su Dominic Toretto, pilota di corse clandestine, che Brian avvicina partecipando a una gara. Dopo aver perso contro di lui e averlo aiutato a sfuggire alla polizia, conquista la fiducia del gruppo, sebbene la Mitsubishi Eclipse venga distrutta da Johnny Tran. Brian entra nell’officina di Dominic e, insieme agli altri, rimette in sesto una Toyota Supra per partecipare alle Race Wars. Intanto prosegue le indagini, ma non trova prove contro Tran. Durante la competizione, Jesse perde la propria auto in una scommessa e fugge, attirando l’ira della banda rivale. Quando Dom parte per un’altra rapina, Brian rivela a Mia, sorella di Dominic, di essere un poliziotto e corre con lei a cercare il gruppo. L’assalto finisce male: Vince resta gravemente ferito e Brian svela la propria identità anche a Dom. Poco dopo, Tran e suo cugino uccidono Jesse. Dom e Brian li inseguono, ma la Charger di Dominic si schianta. Quando arrivano le sirene, Brian sceglie di lasciarlo fuggire, cedendogli la Supra per saldare il debito della gara. Il cast e le auto Accanto a Vin Diesel, nei panni di Dominic “Dom” Toretto, e Paul Walker, che interpreta Brian O'Conner, recitano Michelle Rodriguez (Letty Ortiz), Jordana Brewster (Mia Toretto), Rick Yune (Johnny Tran), Chad Lindberg (Jesse), Johnny Strong (Leon) e Matt Schulze (Vince). Nel cast compare anche il rapper Ja Rule, nel ruolo di Edwin. Tra le automobili più riconoscibili ci sono la Mitsubishi Eclipse verde di Brian, la Toyota Supra arancione che il gruppo rimette in sesto, la Mazda RX-7 rossa di Dom e la Dodge Charger R/T nera del 1970. Completano il parco auto le Honda Civic nere utilizzate per le rapine ai camion e numerosi altri modelli che hanno contribuito a rendere la pellicola un riferimento per gli appassionati di motori. Leggi anche Fast & Furious diventa una serie tv, uscirà nel 2028