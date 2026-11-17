La serie comedy originale premiata agli Emmy, debutterà l’8 dicembre su Disney+ in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti. I nuovi episodi saranno disponibili ogni martedì, mentre il finale di stagione arriverà su Disney+ il 26 gennaio

La nuova stagione di Only Murders in the Building porta Charles, Oliver e Mabel ad affrontare un'indagine destinata a cambiare ancora una volta le loro abitudini. Dopo aver risolto un nuovo caso e consegnato i responsabili alla giustizia, i tre podcaster si lasciano alle spalle il palazzo dell'Arconia per volare a Londra, dove dovranno fare luce sulla morte di Cinda Canning, la podcaster che aveva ispirato le loro prime indagini e che si presenta alla loro porta come una nuova vittima. Per scoprire chi si nasconde dietro l'omicidio, entreranno in contatto con una nuova galleria di personaggi eccentrici e sospetti, nel cuore della patria del cozy crime. La sfida sarà seguire le tracce della donna che ha dato origine alla loro avventura senza finire intrappolati nello stesso destino.

Dall'Arconia a Londra

Il trasferimento nella capitale britannica segna un cambiamento significativo per la serie, che amplia il proprio universo senza rinunciare agli elementi che ne hanno decretato il successo: il mistero, l'umorismo e il rapporto tra i tre protagonisti. Se le stagioni precedenti hanno trasformato l'Arconia e i suoi abitanti nel centro di indagini sempre più intricate, il nuovo capitolo porta Charles, Oliver e Mabel in un ambiente diverso, legato alla tradizione del giallo britannico e popolato da nuovi sospettati.

il cast

Nel cast ci sono Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez e con la speciale partecipazione di Tina Fey, Olivia Colman, Meryl Streep, David Tennant, Nicola Coughlan, Martin Freeman e di altre guest star.

Only Murders in the Building è opera dei co-creatori e sceneggiatori Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Tra gli executive producer della sesta stagione figurano John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith, Jennifer Crittenden & Gabrielle Allan.