Per i suoi cinquantadue anni la star del grande schermo ha riunito a Beverly Hills volti di Hollywood e altri amici altrettanto famosi, per una serata esclusiva che ha visto anche un'esibizione di 50 Cent Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Lo scorso 11 novembre Leonardo DiCaprio ha spento cinquantadue candeline e l'evento è stato celebrato con un party esclusivo che, come spesso accade, è diventato l'appuntamento più mondano di Hollywood dell'intero fine settimana.

La festa, blindata per tutti quelli non inclusi della guest list, è stata tenuta sotto osservazione dai fotografi, che hanno scattato le foto dei presenti.

Alcuni dettagli sono pervenuti dalla stampa statunitense per cui l'attore premio Oscar è sempre stato un osservato speciale.

Gli invitati, da Al Pacino a Jeff Bezos Ha atteso il weekend Leonardo DiCaprio per festeggiare con gli amici il suo compleanno e gli invitati erano molti nella residenza privata di Beverly Hills che ha fatto da location alla festa che si è protratta fino a tarda notte.

Le agenzie fotografiche e gli appassionati di gossip si sono dovuti accontentare delle foto degli ospiti all'arrivo e all'uscita dalla festa.

Dal resoconto dei paparazzi sappiamo della presenza alla festa di attori che hanno incrociato DiCaprio nella sua lunga carriera e altri che sono semplicemnete suoi amici da tempo.

C'erano Casey Affleck, Elizabeth Banks, Laura Harrier e Al Pacino. C'era, naturalmente, anche Tobey Maguire, che condivide col divo di Una battaglia dopo l'altra una lunghissima amicizia.

Non sono mancati, poi, personaggi come Justin Trudeau, sempre più vicino agli ambienti hollywoodiani per la sua relazione con Katy Perry, e Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sánchez.

Per il mondo della musica c'erano, tra gli altri, Ice Spice e 50 Cent. che è stato anche un performer della notte di festa. Vedi anche Baby2Baby, i look sul red carpet del Gala, da Demi Moore a Katy Perry

Vittoria Ceretti, il giallo sulla sua presenza alla festa Page Six ha riportato i dettagli dell'arrivo alla residenza di Beverly Hills di un bus da cui sono scese diverse modelle, tutte in abbigliamento da party. Il resoconto della fonte ha acceso ancora di più la curiosità della stampa di settore che ha avanzato dubbi sulla presenza di Vittoria Ceretti all'evento, dal momento che la top model, compagna di DiCaprio dal 2023, non è stata vista dai fotografi.

La mancata presenza negli scatti della modella italiana non implica, infatti, la sua assenza alla festa.

Page Six, nello stesso resoconto, ha precisato che la compagna di DiCaprio era alla festa, dettaglio confermato da una fonte alla testata.

Lo scorso anno, in occasione del 51esimo compleanno dell'attore, era stata proprio Ceretti a porgere al compagno la torta con le candeline accese.

La testimonianza proveniva da Francesca Scorsese, presente alla festa e normalmente molto attiva sui social.

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio sono una coppia ormai piuttosto solida e nell'ultimo anno hanno anche preso parte insieme a grandi eventi pubblici.

Come è noto, lei ha partecipato alla notte degli Oscar insieme all'attore, seduta accanto a lui.

